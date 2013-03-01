Суд залишив без розгляду справу про банкрутство «Чорноморнафтогазу»

Господарський суд Автономної Республіки Крим залишив без розгляду справу про банкрутство великого українського добувача газу - Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим).

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 26 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання ініціюючого кредитора - ТОВ «Укрресурскомплект» - від 25 лютого 2013 року про відкликання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» у зв'язку з виконанням боржником зобов'язань перед кредитором.

У свою чергу представник боржника під час судового засідання надав суду заяву від 26 лютого 2013 року, в якому просить суд задовольнити клопотання ініціюючого кредитора у зв'язку з погашенням боржником кредиторської заборгованості в розмірі 662 тис. 734 грн. і залишити заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» без розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2013 року Господарський суд Автономної Республіки Крим порушив справу про банкрутство ДАТ «Чорноморнафтогаз».

ТОВ «Укрресурскомплект» звернулося до Господарського суду Автономної Республіки Крим із заявою про порушення справи про банкрутство «Чорноморнафтогазу» як нездатного своєчасно виконувати свої зобов'язання перед кредитором у розмірі 662,735 тис. грн.

Розгляд справи було призначено на 26 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі «Чорноморнафтогазу» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатні і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».