Вирішення проблеми зберігання електроенергії дозволить збільшити використання відновлюваної енергетики - експерт

Вирішення проблеми зберігання електроенергії, отриманої з поновлюваних джерел, дасть можливість його істотного збільшення.

Таку думку висловив виконавчий директор Activ Solar Йоганн Гартер під час 4-ї міжнародної конференції Інституту Адама Сміта "Український енергетичний форум" у Києві в четвер.

"Вирішення цієї проблеми дозволить істотно збільшити використання відновлюваної енергетики в енергобалансі країн", - зазначив він.

Й.Гартер уточнив, що акумулювати генеровану сонячними електростанціями електроенергію можна через гідроакумуляцію - коли гідростанція надлишок сонячної енергії в денні години використовує в години пік для перекачування води у верхній резервуар сховища, діючи як насос. А під час ранкового та вечірнього енергоспоживання станція скидає воду з верхнього резервуара в нижній, виробляючи водночас електроенергію, яку віддає в енергомережу. Зазвичай такий спосіб застосовується для робіт з потужностями 100-5000 МВт, і його ефективність досягає 87% при терміні служби до 60 років.

Серед інших варіантів Й.Гартер назвав також зберігання «сонячної» енергії у вигляді стиснутого повітря, закачаного в підземні сховища, наприклад у покинуті шахти. У цьому варіанті, коли електрика знадобиться, повітря змусять крутити турбіни. Ефективність такого способу досягає 89%, а термін служби - до 40 років.

Окремо виконавчий директор Activ Solar виділив відносно нове вирішення німецьких вчених - технологію, за якої надлишки електроенергії, вироблені сонячними або вітроелектростанціями і не потрібні на цей момент, перетворюються в метан за допомогою електролізу - шляхом дисоціації води на кисень і водень, який, з'єднуючись з вуглекислим газом, що подається в систему, утворює метан, який вже можна зберігати в національній газовій мережі і використовувати для отримання енергії у будь-який час в будь-якому місці.

Довідка УНІАН. Компанія Activ Solar - міжнародна група компаній зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій. Основні напрямки діяльності: виробництво кремнієвих продуктів і розвиток фотоелектричних сонячних парків. Дочірнім підприємством Activ Solar є ПрАТ «Завод напівпровідників» (Запоріжжя). Activ Solar побудувала та ввела в експлуатацію чотири сонячні парки різної потужності в Криму і два - в Одеській області.