«Миколаївобленерго» за рік скоротив прибуток на 34%

Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» у 2012 році скоротила чистий прибуток на 33,7% порівняно з 2011 роком - до 32,3 млн грн з 49 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарської діяльності компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, за 2012 рік компанія збільшила активи на 10,4% порівняно з 2011 роком до 968 млн грн з 876,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2013 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі, у тому числі «Миколаївобленерго».

Державі належить 70% акцій «Миколаївобленерго», які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». Ще 15,7802% належить енергопостачальній компанії "Херсонобленерго", контрольованій групою VS Energy International N.V. (Нідерланди).