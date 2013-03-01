Нову редакцію Кодексу про надра можуть прийняти в другому кварталі

Брюссель. Нова редакція Кодексу України про надра може бути прийнята в другому кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні українським журналістам у Брюсселі заявив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.

«Він вже на узгодженні зацікавленими міністерствами і відомствами, я думаю, тиждень-два, ми подамо на Кабінет міністрів, затвердимо, передамо на Верховну Раду. Давайте скажемо так, другий квартал цього року. Це ухвалення й передача на підпис Президенту», - сказав він.

Міністр зазначив, що нова редакція Кодексу про надра, а також програма поводження з відходами – два основні документи, які уряд планує затвердити цього року в рамках роботи над адаптацією українського законодавства у сфері екології до європейського.

Серед інших пріоритетних завдань роботи на найближчий час О.Проскуряков назвав екологічну модернізацію підприємств і скорочення викидів СО2 в атмосферу.

«Наша мета - це модернізація, зробити економіку «зеленою», щоб нам було що залишити нашим дітям у тій країні, в якій вони житимуть, щоб це була не лише процвітаюча, але смутна країна зовні, а саме зелена, з тими прекрасними видами, які ми маємо», - сказав голова Мінекології.