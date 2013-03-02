Shell розпочне видобуток сланцевого газу лише після мінімізації екологічних ризиків

Брюссель. Міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков обіцяє, що проект видобування сланцевого газу компанією Shell почнеться лише після мінімізації екологічних ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі.

«Усі проблеми екологічні висвітлюватимуться у проекті розробки, безпосередньо геологорозвідки, де буде все прописано. Цей проект проходитиме екологічний аудит: державний, суспільний, незалежний – який необхідно, такий аудит і проводитиметься», - сказав О.Проскуряков.

«І коли ми зіставимо всі факти і зрозуміємо, що екологічні ризики зведені до мінімуму, практично вони рівні нулю, то тільки тоді буде закладена перша свердловина», - додав він.

Міністр підкреслив, що підписаний з компанією Shell договір регулює економічні, юридичні і фінансові відносини між державою Україна і інвестором.

При цьому він зазначив, що в міністерстві розуміють, що екологічні ризики існують, а геологія України не така, як у США.

При цьому, за словами міністра, планується розробка законодавчого акту, який передбачатиме стандарти видобування сланцевого газу.

О.Проскуряков також висловив думку, що введення відповідних стандартів на державному рівні не повинне вплинути на умови вже підписаної угоди з Shell.

“Якщо йде посилення якихось вимог, держава повинна якихось більше преференцій давати інвесторові? Ні”, - сказав міністр.