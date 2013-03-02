Азаров: Україна не оплачуватиме виставлений «Газпромом» рахунок

Україна не буде оплачувати рахунок у 7 млрд дол., який «Газпром» виставив «Нафтогазу» за недобір у 2012 році природного газу.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ці 7 мільярдів доларів ми не вважаємо обґрунтованими, і платити ми не будемо», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна відмовляється заплатити російському газовому монополісту компанії "Газпром" 7 млрд доларів штрафних санкцій за недобір газу. 28 лютого В.Янукович заявив, що Україна закупила в 2012 р. 33 млрд кубів газу.

У 2012 р. «Нафтогаз» закупив у Газпрому 24,9 млрд куб. м газу, компанія Ostchem Holding Limited - 8 млрд. куб. м.

Наприкінці січня «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), складає 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав в 2012 році майже 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

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