Негативна статистика з Китаю обвалила ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 4 березня, ціни на нафту впали на фоні статданих з Китаю.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,13 долара, або на 0,12%, - до 110,27 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 0,16 долара, або на 0,18%, - до 90,54 долара за барель.

Згідно з даними національного статистичного відомства Китаю, індекс ділової активності у сфері послуг скоротився в лютому до 54,5 пункта з 56,2 пункта.

Зниження цін зумовлене також скороченням "довгих" позицій по нафті серед учасників ринку. За даними американський Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, за тиждень, що завершився 26 лютого, кількість позицій інвесторів, які грають на підвищення котирувань "чорного золота", скоротилася на 32,8 тисячі, що є максимальним падінням з 11 грудня минулого року.

Крім того, негативно ринок сприйняв імовірність вживання заходів щодо обмеження темпів зростання ринку нерухомості в Китаї. Уряд може зажадати від влади міст із найбільш динамічними показниками збільшення цін на житло ввести обмеження на його покупку, а також посилити нагляд за виплатою податків з продажу нерухомості, передає Bloomberg.