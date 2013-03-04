Перший енергоблок Хмельницької АЕС відключено для ремонту

Хмельницька атомна електростанція у понеділок, 4 березня, відключила перший енергоблок від енергомережі для проведення ремонту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

“4 березня о 00:49 енергоблок №1 Хмельницької АЕС був відключений від мережі для проведення поточного ремонту згідно з поданою заявкою. Заявка до 23:55 20 березня”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба «Енергоатому», станом на 4 березня у роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків атомних електростанцій. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 35-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 5 025 МВт, для Рівненської АЕС - 1 860 МВт, для Південно-Української АЕС - 2 635 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

На атомних електростанціях України за 3 березня вироблено 262,36 млн кВт/год. електроенергії.

Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 рр.). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.

За кількістю енергетичних реакторів Україна займає десяте місце у світі і п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.