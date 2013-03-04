«Нафтогаз» у 2012 році добув в Єгипті 1614 млн барелів нафти

НАК «Нафтогаз України», який почав видобувати нафту в Єгипті в квітні 2010 року, в 2012 році вийшов на результат видобутку в 1614 млн барелів нафти, йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Повідомляється, що за час робіт в Єгипті держкомпанія завершила буріння 28 свердловин і виявила 7 родовищ нафти і газу.

Раніше міністерство публікувало дані, згідно з якими «Нафтогаз» до жовтня 2012 року добув в Єгипті 1262 млн бар. нафти, до липня 2012 року - 900 тис. бар. нафти, до 30 червня 2011 року - 454 тис. бар;. до 30 вересня 2011 року - 560 тис. бар;. до 23 грудня 2011 року - 685 тис. бар;. до 31 березня 2012 року - 790 тис. бар.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет та Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub ель-Ваді Холдинг нафтова компанія) підписали концесійну угоду про розвідку та подальшої експлуатації двох нафтових блоків Wadi Mahareeth № 8 і № 9, розташованих у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить понад 20 тис. кв км.

13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено концесійну угоду на проведення нафтової розвідки та розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв км.

Проект видобутку "Нафтогазом" нафти в Єгипті здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів до України.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.