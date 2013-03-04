Поставки російської нафти до Білорусі за два місяці скоротилися до 3,4 млн тонн

Мінськ. Експорт російської нафти до Білорусі в січні-лютому 2013 року знизився на 3% у порівнянні з аналогічним показником 2012 року і становив 3437 млн тонн, повідомили УНІАН у російському держпідприємстві «Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу» (ЦДУ ПЕК).

До того ж, згідно з повідомленням, у лютому до Білорусі було поставлено 1630 млн тонн, що на 9,8% менше, ніж у січні.

За інформацією «ЦДУ ПЕК», російські нафтові компанії за 2 місяці поточного року скоротили експорт до країн ближнього зарубіжжя на 6,5% - до 4613 млн тонн. Тим часом, експорт російської сировини в Казахстан у січні-лютому зріс на 77,3% - до 1176 млн тонн. Згідно з повідомленням «ЦДУ ПЕК», поставки в Україну не здійснювалися.

Також повідомляється, що експорт російської нафти до країн далекого зарубіжжя в січні-лютому 2013 року становив 33201 млн тонн, що на 2,6% нижче аналогічного показника 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія та Білорусь поки не домовились щодо паливного балансу на 2013 рік.

28 лютого на засіданні групи високого рівня (ГВР) Союзної держави держсекретар Союзної держави Г.Рапота сказав, що на сьогодні балансу немає і він не буде підписаний за підсумками засідання Вищої державної ради Союзної держави Росії і Білорусі (планується 15 березня), оскільки такі документи підписуються за підсумками Ради міністрів СД.

Нагадаємо, переговори про постачання російської нафти до Білорусі ведуться з жовтня 2012 року. Сторони погодили лише обсяг поставок на перший квартал цього року. Білоруська сторона запитує на 2013 рік 23 млн тонн нафти, російська сторона заявляла про готовність поставити лише 18,5 млн тонн з урахуванням необхідності завантаження нафтопроводу БТС-2. Крім того, сторони продовжують обговорювати обсяги і терміни постачання до РФ нафтопродуктів, які одержані на білоруських НПЗ з російської нафти, зокрема на давальницьких умовах.

11 грудня Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розраховує підписати баланс на поставку нафти в найближчі тижні, а також повідомив, що Росія згодна на поставку 23 млн тонн нафти на умовах взаємної поставки Білоруссю високооктанового бензину.

19 грудня питання про постачання нафти обговорювалося в Москві на зустрічі О.Лукашенка з Володимиром Путіним, проте подробиці не повідомлялися.

Наприкінці грудня 2012 року Росія і Білорусь погодили об'єм поставок російської нафти в першому кварталі 2013 року на рівні 5,75 млн тонн, однак за річним обсягом переговори ще тривають.

У 2012 році обсяг поставленої нафти до Білорусі становив близько 21,5 млн тонн.

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