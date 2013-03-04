«Нафтогаз» у 2012 році спрямував на газифікацію сіл 730 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2012 році спрямувала на газифікацію населених пунктів, розташованих у сільській місцевості 730,2 млн грн, йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з документом, за підсумками 2012 року компанія виділила кошти на газифікацію 181 об'єкта.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Нафтогаз України», у рамках виконання Програми газифікації населених пунктів у сільській місцевості України, планувала в 2012 році побудувати 1789 об'єктів газопостачання загальною вартістю 7,8 млрд грн.

У середньому по Україні рівень газифікації міських населених пунктів становить 78%, сільських - 28%.

Згідно з чинним законодавством, джерелами фінансування будівництва об'єктів газифікації виступають кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти з інших джерел (зацікавлених організацій, жителів населених пунктів тощо). Одним з таких джерел є кошти НАК «Нафтогаз України», які надаються замовникам будівництва систем газопостачання відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про добудову підводних газопроводів» на основі повернення.

Згідно з концепцією співпраці компанії із замовниками будівництва об'єктів газопостачання в регіонах країни, сільські ради, райдержадміністрації, облдержадміністрації та обласні ради мають надавати підтримку компанії в реалізації зазначеного розпорядження, а також сприяти утвердженню в регіональних програмах соціально-економічного розвитку коштів для повернення НАК «Нафтогаз України».