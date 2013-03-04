У газових переговорах України і Росії пора підбивати підсумок - Янукович

Москва. У газових переговорах України і Росії час підбивати підсумок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це Президент України Віктор Янукович сказав перед початком зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним.

“Наші фахівці, яких ми визначили на рівні робочих груп, достатньо глибоко просунулися. Нам, напевно, час підбити підсумок цих переговорів», - сказав В.Янукович і зазначив, що сьогодні необхідно просунутися у вирішенні цих питань.

Як повідомляв УНІАН, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участі ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. При цьому він зазначив, що, окрім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому, процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 березня прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і України В.Путін і В.Янукович на переговорах у Москві 4 березня обговорять енергетичну співпрацю двох країн, зокрема ситуацію, пов'язану з газотранспортною системою України, але жодних документів підписувати за підсумками зустрічі не планується.

“Сторони обговорять питання двосторонньої взаємодії, зокрема в енергетиці”, - повідомив він, додавши, що йдеться, зокрема, і про українську ГТС.

Газотранспортна система України є другою за величиною в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій - 1449.

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