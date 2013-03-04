«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 32%

Великий український добувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) за січень-лютий 2013 року видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 227 млн ​​куб. м природного газу, що на 31,7%, або 54 млн куб. м, більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, цей приріст зумовлений введенням в експлуатацію нових родовищ на шельфі Чорного моря, зокрема, Одеського родовища газу.

Також у повідомленні наголошується, що компанія планує в 2013 році за допомогою бурових установок «Петро Годованець» і «Незалежність» збільшити річний видобуток газу на 40% - до 1,649 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Незалежність» 1 лютого розпочала буріння першої свердловини на шельфі Чорного моря.

Бурова установка веде роботи на Архангельському родовищі газу, розташованому в 60 кілометрах від кримського узбережжя.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.