На енергоблоці №1 Південно-Української АЕС починається капремонт

Енергоблок №1 Південно-Української АЕС 5 березня планується вивести у капітальний ремонт тривалістю 240 діб, повідомляє прес-служба НАЕК “Енергоатом”.

Згідно з повідомленням, до числа регламентних процесів зупинки блоку входять випробування клапанів швидкодіючого редукційного пристрою скидання пари в атмосферу (БРУ-А) і запобіжних клапанів парогенераторів (ЗК ПГ). Ці операції супроводжуватимуться шумовим ефектом і викидом робочого середовища другого контуру (нерадіоактивної водяної пари).

У повідомленні також наголошується, що випробування клапанів БРУ-А і ЗК ПГ – керований технологічний процес, передбачений умовами нормальної експлуатації станції. Це устаткування призначене для підтримки припустимого тиску пари у другому (нерадіоактивному) контурі АЕС. Планові випробування клапанів БРУ-А і ЗК ПГ виконуються при кожній зупинці і виведенні блоку в попереджувальний ремонт, а також під час підготовки до включення його в мережу.

“Перший (радіоактивний) і другий (чистий) контури енергоблоків з реакторами ВВЕР, які експлуатуються в Україні, повністю ізольовані один від одного. Отже, в атмосферу в даному випадку надходить чиста (нерадіоактивна) водяна пара”, - підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївській області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.