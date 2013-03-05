Перший енергоблок Південно-Української АЕС відключено для ремонту

Південно-Українська атомна електростанція у вівторок, 5 березня, відключила перший енергоблок від енергомережі для проведення ремонту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом».

«5 березня о 00:26 енергоблок №1 Південно-Української АЕС відключено від мережі для проведення капітального планово-запобіжного ремонту тривалістю 240 діб», - сказано в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, станом на 5 березня в Україні в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 36-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 2-а доба поточного ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 5 040 МВт, для Рівненської АЕС - 1 860 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 715 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

На атомних електростанціях України за 4 березня вироблено 252,99 млн. кВт/год. електроенергії.

Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ (Миколаївська обл.) і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (у експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце в світі і п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.