Ціна нафти росте на новинах про аварію на буровій платформі в Північному морі

На світових торгах у вівторок 5 березня, ціни на нафту зростають після тривалого зниження на новинах про аварію на одній з бурових платформ у Північному морі.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,49 долара, або на 0,45% - до 110,57 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,2 долара, або на 0,22% - до 90,33 долара за барель.

Понад 70 осіб були евакуйовані минулої суботи з нафтопромислової платформи Cormorant Alpha у Північному морі, що належить національній енергетичній компанії емірату Абу-Дабі TAQA. Керівництво компанії тимчасово призупинило роботу платформи.

Це вже друга в поточному році аварія на Сormorant Alpha. У середині січня в результаті витоку TAQA довелося перекрити нафтопровід Brent System, а також зупинити роботу восьми інших нафтових платформ у Північному морі. Через Cormorant Alpha проходить близько 90 тисяч барелів нафти на добу, передає Bloomberg.