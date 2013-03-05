Податкова підозрює столичну фірму в ухиленні від сплати 11 млн грн податків

Податкова міліція Києва почала досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - ймовірно 11 млн грн - посадовими особами однієї з київських фірм, що спеціалізуються на розробці, запуску та здачі «під ключ» систем автоматизації об'єктів газової, нафтогазовидобувної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві. Назва підприємства, підозрюваного в ухиленні від сплати податків, у повідомленні не вказується.

Під час перевірки, згідно з повідомленням, податківці звернули увагу на те, що підприємство у своїй господарській діяльності використовувало послуги великої кількості субпідрядних організацій зокрема тих, що мають ознаки фіктивності. «У результаті перекручування бухгалтерської документації та внесення в офіційну звітність даних про сумнівні господарські операції бюджет недоотримав понад 11 млн грн. На даний момент слідчі встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та вживають заходів для відшкодування шкоди, заподіяної державним інтересам», - сказано в повідомленні податкової.

Як повідомляв УНІАН, обсяг тіньових операцій і операцій з використанням послуг конвертаційних центрів у Києві в 2012 році досяг 200 млн грн, через що прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн грн.