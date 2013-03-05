Україна має намір збільшити експорт електроенергії - МЗС

Україна має намір у майбутньому збільшити експорт електроенергії.

Про це сказав перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко на круглому столі “Реформування ринку електроенергетики України”.

“Україна експортує електроенергію до Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та Угорщини”, - сказав він.

За словами Р.Демченка, в порівнянні з 2011 роком у 2012 році експорт електроенергії збільшився у півтора рази. “Тому природнім є те, що послідовне збільшення експорту електроенергії є однією з основних цілей енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, - додав Р.Демченко.

Він нагадав, що Україна в 2011 році приєдналася до договору Енергетичне товариство і тому вживає всі заходи щодо адаптації свого законодавства до норм Європейського Союзу.

Зокрема зараз у Верховній Раді перебуває законопроект про засади формування ринку електроенергії в Україні.