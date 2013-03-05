Презентовано національний план дій щодо підвищення безпеки АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України представила національний план дій, розроблений з метою виконання експлуатуючими організаціями заходів щодо підвищення безпеки, які були визначені за результатами «стрес-тестів».

Як передає кореспондент УНІАН, цей план дій представили 5 березня 2013 року на засіданні Колегії Державної інспекції з ядерного регулювання України.

«Національний план дій розроблено з метою виконання експлуатуючими організаціями заходів щодо підвищення безпеки, які були визначені за результатами «стрес-тестів», забезпечення ефективного контролю з боку Держатомрегулювання України, а також імплементації рекомендацій партнерської перевірки результатів «стрес-тестів» АЕС України», - сказано в документі.

Як зазначає регулятор, підставою для початку робіт з розробки Національного плану дій було офіційне звернення Голови Європейської ядерної групи з питань регулювання безпеки (ENSREG) від 15 січня 2013 року.

У структуру національного плану входять питання, пов'язані з управлінням важкими аваріями на об'єктах ядерного енергетичного комплексу, оцінка зовнішніх екстремальних впливів, аварійна готовність і реагування, а також план впровадження заходів з підвищення безпеки.

Як раніше повідомляв УНІАН, на 2012 рік «Енергоатом» заявив у своїй інвестиційній програмі 3,95 млрд грн на заходи щодо підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, проте фактично на ці цілі компанії спрямували лише 1,739 млрд грн.

7 лютого 2013 року Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) звернулася до Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обґрунтований тариф на електроенергію для «Енергоатома».

З 1 січня 2013 року НКРЕ знизила тариф ДП НАЕК «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,7% - з 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

До цього востаннє НКРЕ переглядала тариф «Енергоатому» на відпуск електроенергії в лютому 2012 року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% - з 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.