Компанії НАК «ЕКУ» скоротили виробництво електроенергії на 17%

Енергогенеруючі компанії та електростанції НАК «Енергетична компанія України» у січні-лютому 2013 р. скоротили виробництво електроенергії на 17,3% - до 11 млрд кВт/год з 13,3 млрд кВт/год за аналогічний період 2012 року, повідомляє прес-служба НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, зокрема, теплові електростанції енергогенеруючих компаній за два місяці ц.р. виробили 9,8 млрд кВт/год електроенергії, що на 1,9 млрд кВт/год менше, ніж за цей же період 2012 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 0,03 млрд кВт/год електроенергії, що відповідає рівню минулого року.

Теплоелектроцентралі у січні-лютому ц.р. виробили 1,2 млрд кВт/год електроенергії, що на 20% менше, ніж за цей же період 2012 року.

Теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» з початку року відпущено 5,2 млн Гкал теплоенергії, що на 0,5 млн Гкал (8,8%) менше за відпуск теплоенергії за цей же період 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній - «Донбасенерго», яка входить до НАК «ЕКУ».

Приватизаційний конкурс планується провести у квітні поточного року.

НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, що виробляють та постачають електроенергію, що становить 38,1% від загального виробітку електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

У статутний капітал компанії передані державні пакети акцій 4 енергогенеруючих, 14 енергопостачальних та 2 гідроенергогенеруючих компаній.

Основу теплової енергетики становлять 4 акціонерні енергогенеруючі компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блочними агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блочних ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% від встановленої потужності електростанцій України.