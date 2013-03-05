Граничні ціни на газ для промисловості і держустанов залишили без змін

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), залишила без змін граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Про це йдеться у постанові НКРЕ №207 від 28 лютого 2013 року, розміщеній на офіційному сайті комісії.

Згідно з документом, граничний рівень ціни на природний газ для даних споживачів з 1 березня 2013 року встановлюється на рівні 3 509 грн за 1 тис. куб. м.

«Встановити граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 3509,00 грн за 1000 куб. м», - зазначається у постанові.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​залишила без змін граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету.

Про це йдеться в постанові НКРЕ №206 від 28 лютого 2013 року, розміщеній на офіційному сайті комісії.

Згідно з документом, граничний рівень ціни на природний газ для даних організацій з 1 березня 2013 року встановлюється на рівні 3 509 грн за тис. куб. м.

«Встановити граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 3509,00 грн за 1000 куб. м », - зазначається у постанові.

Як повідомляв УНІАН, середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Президент України Віктор Янукович указом від 12 березня 2012 року доручив Кабінету Міністрів і Національній комісії регулювання енергетики до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Водночас Президент доручив НКРЕ упродовж 2012 року удосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення існуючої диференціації.

На даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від обсягів споживання і наявності лічильника) значно нижчі за тарифи для промислових споживачів. Ця ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжувати програму кредитування України.