На Лисичанському НПЗ призначено нового гендиректора

Генеральним директором одного з найбільших вітчизняних нафтопереробних заводів - Лисичанського НПЗ (Луганська обл.), який з березня 2012 року призупинив діяльність з ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, призначено Ігоря Данчука.

Про це сказано в повідомленні підприємства у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, відповідне рішення наглядова рада ухвалила на засіданні 4 березня 2013 року.

До цього призначення І.Данчук обіймав посаду генерального директора Красноленінського НПЗ (Нягань, РФ).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року генеральним директором Лисичанського НПЗ призначено Андрія Яковлєва, який до цього обіймав посаду виконувача обов'язків генерального директора заводу, а ще раніше - директора з виробництва - головного інженера.

У березні 2012 року у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні менеджмент ТНК-ВР ухвалив рішення призупинити поставки сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт.

З вересня 2012 року російсько-британська ТНК-ВР вела переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу в Україні.

Одним із претендентів на придбання Лисичанського НПЗ називали українського бізнесмена Дмитра Фірташа (власника Group DF, що об'єднує хімічні та газопостачальні активи).

Наразі на Лисичанському НПЗ проходять ремонтні роботи, чекаючи підсумків міжнародного аудиту, який поставить крапку в питанні власності на підприємство.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні. Здатний переробляти 16 млн. тонн нафти на рік.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн грн.