«Нафтогаз» викупить у «Фідобанку» ОВДП на 415 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Фідобанку» на загальну суму 415,432 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 5 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомуненерго на рівні 21,5 млрд грн.

Кабмін запропонував Верховній Раді у проекті держбюджету на 2013 рік скоротити обсяги збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики до 8 млрд грн з 12 млрд грн порівняно з 2012 роком.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Фідобанк» (раніше «СЕБ Банк» і банк «Ажіо») створений у 1991 році.

Станом на 1 липня 2012 року за обсягом активів «Фідобанк» посідав 68-е місце серед 176 банків з активами 2,422 млрд грн.