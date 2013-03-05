«Укртрансгаз» планує залучити 600 млн грн кредиту

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, має намір залучити кредит у розмірі 600 млн грн, йдеться у повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує отримати поновлювані кредитні лінії.

Кінцевий термін подання пропозицій - 5 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укртрансгаз» заплатить німецькому концерну Ferrostaal Industrieanlagen GmbH 51,369 млн євро за реконструкцію компресорної станції «Бар» магістрального газопроводу «Союз».

28 січня 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, яка з літа 2012 року бере участь у модернізації ГТС, подякував Німеччині за підтримку модернізації української газотранспортної системи. Кабінет Міністрів постановою № 360 від 13 червня 2012 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і «Нафтогазу України» провести заходи щодо реорганізації "Укртрансгазу" з дочірнього підприємства в публічне акціонерне товариство.

Наприкінці 2012 року компанія «Укртрансгаз» завершила в Міністерстві юстиції процедуру перереєстрації в публічне акціонерне товариство (ПАТ «Укртрансгаз»).

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».