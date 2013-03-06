Ціна нафти зростає на тлі геополітичних ризиків у зв'язку зі смертю Уго Чавеса

На світових торгах в середу, 6 березня, ціни на нафту продовжили зростання на тлі припинення поставок сировини через аварію на нафтопроводі в Північному морі.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,29 долара, або на 0,26% - до 111,91 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,19 долара, або на 0,21% - до 91,01 долара за барель.

Через аварію на платформі Cormorant Alpha система нафтопроводів Brent System залишається закритою. Остаточні терміни початку постачань поки невідомі, передає Bloomberg.

Крім того, збільшуються геополітичні ризики у зв'язку зі смертю венесуельського лідера Уго Чавеса - можливі перебої з поставками нафти з цієї країни.

У той же час, обмежують зростання котирувань дані Американського інституту нафти (API) про запаси сировини в США. За тиждень вони зросли на 259 тисяч барелів - до 50,8 мільйона барелів.

Пізніше в середу офіційну статистику щодо запасів повідомить Міністерство енергетики країни.