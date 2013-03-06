Бойко про переговори Януковича і Путіна: «будемо йти вперед»

Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко позитивно оцінив результати поїздки української делегації на чолі з Президентом Віктором Януковичем на переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним до Москви 4 березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перед засіданням Кабінету Міністрів віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко.

«Як ви знаєте, відбувся візит, результати позитивні, тому що обговорено широке коло питань, у нас хороші перспективи співпраці щодо великої кількості питань. У тому числі обговорювалися енергетичні питання, будемо йти вперед» - сказав він.

Водночас Ю.Бойко не уточнив, чи досягнуто конкретних домовленостей щодо ціни на газ.

«Як я вже сказав, маємо хороші перспективи співпраці у цій сфері», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович 4 березня перебував у Москві з робочим візитом.

1 березня прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Президенти Росії і України В.Путін і В.Янукович на переговорах у Москві 4 березня обговорять енергетичну співпрацю двох країн, у тому числі ситуацію, пов'язану з газотранспортною системою України, але ніяких документів підписувати за підсумками зустрічі не планується.

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