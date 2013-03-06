Одеська область цього року розраховує залучити 4,6 млрд грн інвестицій

Одеська область планує в 2013 році залучити близько 4,6 млрд грн капітальних інвестицій за рахунок впровадження проектів альтернативної енергетики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, пославшись на заяву заступника губернатора Петра Хлицова.

«За підсумками 2012 року Одеська область посіла перше місце серед регіонів України за обсяг залучення капітальних інвестицій. Торік у розвиток альтернативної енергетики інвестори вклали 3,6 млрд грн. У цьому році ми плануємо залучити ще близько 4,5-4,6 млрд грн», - сказав П. Хлицов.

За його словами, зокрема, у цьому році заплановано завершення будівництва двох сонячних електростанцій, розташованих в південних районах, а також зведення ще 5 нових електростанцій на півночі області. Віце-губернатор додав, що це дасть позитивний ефект для розвитку галузі, завдяки створенню робочих місць, а також за рахунок надходжень від сплати за оренду землі.

Як стверджує Хлицов, від впровадження технологій альтернативної енергетики в регіоні вже є позитивний ефект - крім суттєвої економії ресурсів енергопостачання, забезпечено стабільне надходження коштів до місцевих бюджетів від плати за оренду землі.

«Хочу сказати, що сонячна енергетика вже дала додатковий ефект - близько 6 млн орендної плати на рік надходить до бюджетів сільських рад та районних рад. Планується збільшення цієї цифри ще в півтора-два рази», - зазначив він.