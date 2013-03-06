Янукович розповів про створення проекту, який допоможе домовитися з Росією
Президент України Віктор Янукович сподівається, що Україна зможе домовитися з Росією про справедливу ціну на газ протягом найближчого часу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 5 березня на прес-конференції у Каневі Черкаської області.
"Є покроковий план, над яким працює сьогодні робоча група, створена на рівні урядів", - сказав Президент.
За словами В.Януковича, на сьогодні відпрацьовується питання ціни на газ для України. У цій роботі беруть участь консультанти з української сторони з відомих консалтингових компаній.
В.Янукович відзначив, що всі консультанти допомагають у створенні проекту, який дозволив би зняти проблеми, що виникли у відносинах між Україною і Росією.
"Безумовно, нас хвилює одне з найголовніших питань - це питання формування справедливої, ринкової ціни на газ для України", - сказав Президент, зазначивши, що під час зустрічі з Президентом РФ 4 березня Володимир Путіним були визначені терміни завершення цієї роботи.
В.Янукович підкреслив, що, можливо, питання буде вирішено під час майбутньої зустрічі за участю президентів України, РФ, Казахстану та Білорусі орієнтовно в квітні.
Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.
Ціна на газ встановлюється поквартально.
Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.