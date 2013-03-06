Влада Венесуели переконує, що смерть Чавеса не позначиться на нафтовій промисловості
Смерть президента Венесуели Уго Чавеса не позначиться на нафтової промисловості країни, цитує Reuters заяву венесуельської державної нафтової компанії PDVSA.
PDVSA запевнила, що вся нафтова інфраструктура, включаючи один з найбільших у світі НПЗ Paraguana Refining Center, працюють у нормальному режимі і постачання палива на внутрішній ринок гарантовані.
"Заклик до спокою покликаний розрядити атмосферу чуток і політичної дестабілізації, яку вороги вітчизни намагаються посіяти в громадській думці", - йдеться в заяві PDVSA, подібній на заяву уряду, яка звинувачує опозицію в спробі дестабілізації країни.
Міністр енергетики Рафаель Рамірес пообіцяв, що нафтовики країни будуть вірні пам'яті Чавеса.
"Ключ до процвітання нафтової промисловості в руках 100.000 відважних чоловіків і жінок, які довели вірність команданте Чавесу під час усіх випробувань", - сказав Рамірес про співробітників PDVSA.
Як повідомлялося, Чавес помер у вівторок у 58-річному віці від ракового захворювання, вилікуватися від якого він намагався протягом останніх двох років.
Венесуела посідає 11-е місце у світі з експорту нафти, входить до четвірки провідних постачальників США і стає все більш важливим постачальником Китаю. У 2011 році Венесуела стала країною з найбільшими у світі запасами нафти, випередивши Саудівську Аравію. Експорт нафти приносить країні понад 95 відсотків валютних доходів.
Аналітики вважають, що за найбільш ймовірного наступника Чавеса віце-президента Ніколаса Мадуро продовжиться робота над важливими проектами в нафтовому поясі Оріноко, а в разі приходу до влади опозиції країна отримає нові іноземні інвестиції.
"Я очікую, що збережеться статус-кво, а наступник Чавеса збереже його стиль управління", - сказала директор зі стратегії на сировинних ринках CIBC World Markets Катерина Спектор.
За рахунок нових проектів в поясі Оріноко, що вимагають понад $80 мільярдів інвестицій, видобуток може зрости на 2 мільйони барелів на добу, але це займе багато років через слаборозвинену інфраструктуру і затримки платежів з боку PDVSA.
Ймовірний кандидат від опозиції Енріке Капрілес планує провести реформи в нафтовій промисловості, зокрема скасувати низку політично мотивованих угод, підписаних за Чавеса, реорганізувати PDVSA і переглянути всі її спільні підприємства.
Ні Капрілес, ні Мадуро не будуть найближчим часом міняти систему паливних субсидій, завдяки якій у Венесуелі найдешевший в світі бензин - менш ніж на $2 можна повністю заправити середньорозмірний позашляховик, вважають аналітики.
Як уряд, так і опозиція визнають, що через ці субсидії країна несе значні втрати, але вони пам'ятають про бурхливі протести 1989 року, викликаних зокрема підвищенням цін на паливо.