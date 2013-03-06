«Чорноморнафтогаз» планує залучити кредит на 150 млн грн

Великий український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) має намір залучити кредит на суму 150 млн грн, йдеться в повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ці кошти компанії необхідні для придбання матеріалів, сировини, устаткування, оплати виконаних робіт і послуг, кредиторської заборгованості, виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов'язкових зборів.

Кредит планується залучити строком на один рік.

Кінцевий термін подання пропозицій - 4 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» за січень-лютий 2013 року добув на шельфі Чорного і Азовського морів 227 млн ​​куб. м природного газу, що на 31,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У цей час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.