«Укртатнафта» назвала помилковою інформацію Держспоживінспекції про штраф у 190 млн грн

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) назвала помилковою інформацію Державної інспекції із захисту прав споживачів України про штраф в 190 млн грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Сьогодні у низці ЗМІ, за результатами брифінгу глави Держспоживінспекції України С.Орехова, пройшла інформація про те, що Держспоживінспекція нібито оштрафувала ПАТ«Укртатнафта» на 190 млн грн. У зв'язку з цим «Укртатнафта» заявляє, що в цьому випадку паном Орєховим була допущена помилка, і насправді мова йшла про іншу компанію і не про якість нафтопродуктів», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що в січні поточного року головою Держспоживінспекції була допущена така сама помилка, що також призвело до появи неправдивої інформації про ПАТ «Укртатнафта» у ЗМІ.

«Викликає подив той факт, що відповідальні за підготовку інформації для глави Держспоживінспекції особи і після цього не внесли відповідні виправлення, знову завдавши удару діловій репутації ПАТ«Укртатнафта», - зазначено в повідомленні.

Враховуючи вищезазначене, «Укртатнафта» переконливо просить відповідальних осіб Держспоживінспекції надалі ставитися до підготовки відповідних матеріалів дійсно відповідально і уникати подібних «помилок».

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.