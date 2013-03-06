«Полтаваобленерго» у 2012 році подвоїла чистий прибуток

Компанія «Полтаваобленерго» у 2012 році збільшила чистий прибуток на 70,733 млн грн у порівнянні з 2011 роком - до 140,759 млн грн, йдеться в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, за підсумками 2012 року активи підприємства становили 1,676 млрд грн, основні засоби - 728,634 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 464,574 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Полтаваобленерго» у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшило чистий прибуток у два рази, або на 70,7 млн грн - до 140,7 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Полтаваобленерго» володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування та постачання електроенергії. Компанія обслуговує 43,628 тис. км електромереж, 10,137 тис. підстанцій. «Полтаваобленерго» забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів.