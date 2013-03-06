Ціна на імпортний газ для України в лютому зменшилася на 1,5% - до 419,7 дол.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за тис. куб. м з 426,16 дол. за тис. куб. м.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням міністерства, 419,7 дол. за 1 тис. куб. м - це середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид пального з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Україна планує в 2013 році укласти контракт на постачання природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading, становить 10 млрд куб. м.