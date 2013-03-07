Нафта дешевшає на статданих про запаси сировини в США

На світових торгах у четвер, 7 березня, ціни на нафту знижуються на статданих із США про запаси сировини в країні.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,29 долара, або на 0,26% - до 110,77 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,2 долара, або на 0,22% - до 90,23 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 1 березня, зросли на 3,8 мільйона барелів, або на 1%, - до 381,4 мільйона барелів. Аналітики прогнозували менше зростання, передає Bloomberg.

На думку експертів, вплив на ринок подій у Венесуелі - смерть Уго Чавеса - обмежено, оскільки у короткостроковій перспективі країна продовжить виконувати свої контрактні зобов'язання, а зміна лідера може призвести до зростання видобутку і довгострокових інвестицій.