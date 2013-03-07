«Роснафта» увійде до 20 проектів ExxonMobil у Мексиканській затоці. Відповідна угода була підписана 5 березня в рамках візиту глави російської компанії Ігоря Сечіна до США.

Згідно з документом, дочірня структура «Роснафти» Neftegaz Holding America Limited отримає 30%-ві частки в 20 глибоководних (від 640 м до 2070 м) блоках загальною площею близько 450 кв км. Основна їх частина розташована в західній частині Мексиканської затоки і три - в центральній. Exxon зберігає 70% частку і залишається оператором проектів. Запаси ділянок не повідомляються - на сьогодні проводиться аналіз даних сейсморозвідки цих дільниць, передає «Газета.Ru».

«Завдяки даній угоді «Роснафта» і її дочірні компанії отримують доступ до багатющого нафтогазоносний басейн світу», - заявив Сечін.

«Роснафта» і Exxon підписали угоду про стратегічну співпрацю ще в 2011 році.