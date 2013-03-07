Казахстан загрожує Росії перенаправити карачаганакський газ до Китаю

Казахстан планує перенаправити газ зі свого найбільшого нафтогазового родовища Карачаганак на південь і, можливо, до Китаю, якщо не вдасться домовитися з Росією про прийнятну ціну поставок. Про це, пише Lenta.ru з посиланням на ІА «Новини-Казахстан», заявив міністр нафти і газу Казахстану Сауат Минбаєв.

Глава відомства пояснив, що сім мільярдів кубометрів палива з Карачаганакського родовища поставляється на Оренбурзький газопереробний завод. 4,5 мільярда кубометрів Казахастан забирає назад за своп-схемами, а 2,5 мільярда палива продаються в Росії. До того ж Астану не влаштовує ціна, за якою реалізуються ці обсяги газу.

За словами Минбаева, Казахастан може направити газ з Карачаганаку на південь країни вже в 2015 році, а до Китаю - після завершення будівництва трубопроводу Бейнеу - Бозой - Шимкент. За рахунок цього уряд сподівається отримувати більшу виручку від поставок палива.

Реалізацією казахстанського газу на території Росії займається компанія «Казросгаз», створена «Газпромом» і «КазМунайГазом» на паритетних засадах.

Казахстан продає Росії газ по 200 доларів за тисячу кубометрів. При цьому Туркменістан і Узбекистан отримують за своє паливо по 300 доларів за тисячу кубометрів. Пекін пропонує Астані мінімум 300 доларів за тисячу кубометрів.