СКМ купує 25% акцій компанії «Нафтогазвидобування»

Компанія СКМ, компанія, що управляє найбільшою фінансово-промисловою групою України «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, досягла принципової домовленості про купівлю 25%-ного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Нафтогазвидобування», сказано у повідомленні компанії, розміщеному на корпоративному сайті.

Деталі угоди не повідомляються. Водночас генеральний директор компанії СКМ Олег Попов так прокоментував факт придбання: «Група СКМ - один з найбільших споживачів природного газу в країні. Обсяги нашого щорічного споживання перевищують 6 млрд кубометрів. Тому ми зацікавлені в придбанні газодобувної компанії в Україні і в подальших інвестиціях у її розвиток».

За словами О.Попова, СКМ разом з іншими акціонерами працюватиме над тим, щоб «Нафтогазвидобування» в перспективі як мінімум подвоїла обсяг видобутку, який сьогодні становить 700 млн кубометрів на рік. «Це не тільки дозволить нам, як інвестору, контролювати одну з найбільших статей витрат наших промислових активів, але і допоможе країні зменшити залежність від імпорту газу - зробити крок у бік енергонезалежності», - зазначив О.Попов.

Купівлю пакету акцій вже прокоментував народний депутат Нестор Шуфрич, який є, за інформацією ЗМІ, одним з акціонерів «Нафтогазвидобування». Парламентарій, зокрема, зазначив: «Я радий входженню в підприємство «Нафтогазвидобування» компанії Рината Ахметова. З Рінатом Леонідовичем мене пов'язують давні товариські стосунки. Його ділова репутація дає мені впевненість у розвитку нашої компанії і посилення енергетичної незалежності України».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

Компанія "Нафтогазвидобування" - приватне підприємство, яке видобуває газ в Україні. За інформацією українських ЗМІ, великими акціонерами підприємства є народні депутати Нестор Шуфрич і Микола Рудьковський, що представляють Партію регіонів. Відомо також, що в 2012 р. компанія видобула 645,227 млн куб м газу, що на 16.6% менше, ніж у 2011 р.