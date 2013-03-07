Енергопостачальне підприємство "Чернігівобленерго" у 2012 році знизило чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 1,8% - до 72,7 млн грн з 74 млн грн у 2011 році.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, активи підприємства у 2012 році збільшилися на 13% - до 465,4 млн грн з 412 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. «Чернігівобленерго» поставляє електроенергію понад 550 тисячам побутових споживачів і 11,7 тисячам юридичних осіб.

За рік через електромережі підприємства передається близько двох мільярдів кіловат-годин електроенергії. Максимальне літнє навантаження області становить 250 мегават, максимальне зимове навантаження - 400 мегават.