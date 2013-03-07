Україна у лютому скоротила споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні скоротилося у лютому 2013 року на 15,6% - до 15,58 млрд кВт/год з 18,45 млрд кВт/год у лютому 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, середня величина споживання електричної потужності в години максимального навантаження об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України скоротилася на 11,8% - до 25,42 ГВт з 28,82 ГВт за аналогічний період минулого року.

«Зменшення споживання електричної енергії та потужності пов'язане зі значним підвищенням температури навколишнього середовища порівняно з минулим роком. Середня температура навколишнього середовища у лютому 2013 року становила 0,1 градуса, а в лютому 2012 року: -9,6 градуса», - повідомляє прес-служба.

«Укренерго» у 2012 році збільшило дохід на 16,8% порівняно з 2011 роком - до 3,144 млрд грн з 2,691 млрд грн.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.