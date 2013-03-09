Віце-президент Венесуели зустрівся з керівником "Роснафти"

Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро зустрівся з керівником російської компанії "Роснафта" Ігором Сечиним, який прибув в Каракас на церемонію прощання з президентом Венесуели Уго Чавесом, повідомило венесуельське агентство AVN, передає РІА «Новини».

Як відзначає агентство, ця зустріч свідчить про те, що російська влада підтримує "політичне лідерства президента Уго Чавеса", і є підтвердженням "прогресу, який служить зміцненню співробітництва між двома країнами".

У зустрічі також взяли участь генпрокур Венесуели Силія Флорес, міністр нафти і гірничорудної промисловості країни Рафаель Рамірес, а також глава МЗС Венесуели Еліас Хауа.

На офіційній церемонії прощання, Росію представляли голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, міністр закордонних справ Сергій Лавров, керівник компанії "Роснафта" Ігор Сечин, інші офіційні особи.

Всього в офіційній церемонії прощання з Чавесом взяли участь представники 54 держав. Лідер Венесуели помер у вівторок у віці 58 років у військовому госпіталі Каракаса. Він боровся з онкологічним захворюванням, яке виявили у нього в середині 2011 року.

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