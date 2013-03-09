Єврокомісія схвалила злиття ТНК-ВР і "Роснафти"

Європейська комісія схвалила операцію зі злиття найбільшої російської нафтової компанії ВАТ "НК "Роснафта" з ТНК-ВР, і не бачить загрози для конкуренції в Європі, повідомляється в прес-релізі ЄК, передає РІА «Новини».

"Комісія ретельно проаналізувала можливі наслідки від угоди. Як і у випадку з усіма держкомпаніями, ЄК цікавило, чи діє "Роснафта" незалежно від держави або влада все ж якось впливає на компанію в (нафтогазовому - ред.) секторі", - наголошують у релізі.

За підсумками проведених перевірок ЄК прийшла до висновку, що об'єднана компанія не втратить великих конкурентів в особі інших гравців ринку, а покупці, як і раніше, будуть мати можливість вибирати постачальників і способи доставки нафти.

"У підсумку Єврокомісія визначила, що злиття не призведе до порушень конкуренції в Європейській економічній зоні або якій-небудь з її частин", - зазначається в документі.

В даний час у "Роснафти" є домовленості про купівлю 100% російсько-британської ТНК-ВР за 45,1 мільярда доларів грошових коштів і 12,84% її акцій. BP продає "Роснафті" свою частку в ТНК-ВР за 17,1 мільярда доларів і 12,84% акцій держкомпанії, AAR - за грошові кошти в розмірі 28 мільярдів доларів. При цьому ВР і AAR вже отримали по 700 мільйонів доларів у вигляді дивідендів від ТНК-ВР. Договір купівлі-продажу з ВР підписали 22 листопада, з AAR - 12 грудня 2012 року. "Роснефть" і ТНК-ВР вже почали процес інтеграції, який може зайняти близько року.