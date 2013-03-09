Україна та Росія майже домовилися про оренду ГТС

У найближчий час Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому буде здана в оренду газотранспортна система, а Україна у відповідь одержить зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів. Про це йдеться у статті «Баланс тижня» на сайті «УНІАН економіка».

«УНІАН має у своєму розпорядженні інформацію про те, що Віктор Янукович і Володимир Путін фактично домовилися про створення двостороннього СП з управління українською ГТС. Причому, з боку РФ у СП братиме участь саме “Газпром”, а не якась його дочірня компанія. Росія категорично проти тристороннього варіанту за участі ЄС, оскільки їй не підходять умови третього енергопакета. Рішення про створення двостороннього СП, або, принаймні, інформація про остаточну домовленість про його створення, може з'явитися у найближчий час», - зазначається у статті.

При цьому, за даними УНІАН, для вирішення питання за основу буде узята схема, яку президенти могли б остаточно узгодити ще 18 грудня 2012 року в ході зустрічі, яка так і не відбулася. Суть її полягає у тому, що у відповідь на згоду створити двостороннє СП, якому ГТС передається в оренду, Україна одержує істотне зниження ціни на газ.

«Варіантом, який Росія хотіла запропонувати у грудні, передбачалося, що зниження ціни могло відбутися вже з 1 січня 2013 року. У відповідь Україна повинна була дати гарантії, що до 1 червня забезпечить юридичну можливість здачі ГТС в оренду. Такий варіант до 18 грудня минулого року був узгоджений обома сторонами. Проте, за інформацією джерела, досягненню остаточної домовленості завадила нова умова РФ, згідно з якою Україна буде зобов'язана гарантувати відшкодування різниці в ціні, якщо не забезпечить юридичну підставу для здачі в оренду ГТС», - йдеться у статті.

На сьогодні, наголошується у публікації, всі спірні моменти у переговорах щодо ГТС зняті. Розмір нової ціни газу при вирішенні питання про оренду на сьогодні залишається тим самим – 260 доларів.

Найближчим часом, за інформацією УНІАН, переговорний процес з теми створення СП активізується.

«Є підстави очікувати, що найближчими днями, можливо, навіть наступного тижня ситуація визначиться остаточно», - наголошується у статті. Також, за інформацією УНІАН, Київ і Москва на сьогодні остаточно і чітко розділили "газові" питання і питання економічного співробітництва в інших сферах, зокрема тему відносин “Україна-Митний союз”.