Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Світові ціни на нафту за підсумками торгів п'ятниці, 8 березня, продемонстрували змішану динаміку на тлі статданих зі США, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новини».

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil BR1 -0,20% зросла на 0,39 долара - до 91,95 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI WTI1 -0,11% знизилася на 0,30 долара - до 110,85 долара за барель.

Міністерство праці США повідомило, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 2 березня, скоротилася на 7 тисяч - до 340 тисяч. Дані виявилися кращими за прогнози аналітиків, які вважали, що кількість заявок за аналізований період зросте на 11 тисяч - до 355 тисяч.

У той же час стримують зростання котирувань дані зі зовнішньоторговельної діяльності США. За даними Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі, дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в січні збільшився на 6,3 мільярда доларів в порівнянні з переглянутим показником грудня минулого року і склав 44,4 мільярда доларів. Дані виявилися гіршими за прогнози. Аналітики припускали, що дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в звітному місяці зріс до 42,6 мільярда доларів.