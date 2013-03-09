Болгарія відмовилася від будівництва нафтопроводу з Росією

Парламент Болгарії вирішив скасувати угоду про будівництво в країні транзитного нафтопроводу для російської нафти, повідомляє Радіо «Свобода».

Згідно з повідомленням, таким чином парламентарі підтримали ухвалене понад рік тому рішення уряду Болгарії про відмову від участі у проекті будівництва 280-кілометрового трансбалканського нафтогону, який мав транспортувати нафту з Росії з болгарського порту Бургас до Александруполіса на півночі Греції.

Уряд Болгарії заявляє, що фінансові умови угоди, укладеної 2007 року, неможливо виконати за сучасної економічної ситуації. Наприкінці позаминулого року він запропонував Росії і Греції теж відмовитися від тієї угоди, попередивши, що через рік Болгарія все одно вийде з неї в односторонньому порядку.