До Кабміну подано позов з вимогою забезпечити розірвання контрактів з «Газпромом»

Директор юридичної компанії Lions Litigate Станіслав Батрин звернувся з позовом до Кабінету міністрів України та Фонду державного майна України про визнання недійсними контрактів на поставку газу, укладених 19 січня 2009 року між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України».

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні юридичної компанії, позов було подано 6 березня.

Зокрема, юрист вимагає зобов'язати Кабмін скликати позачергові збори акціонерів "Нафтогазу України", включивши в порядок денний зборів питання про розірвання (або визнання недійсними) газових контрактів від 2009 року.

За словами С.Батрина, тільки за наслідком прийняття рішення керівним органом НАК «Нафтогаз України», цей суб'єкт господарювання вправі звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати м. Столькгольм щодо розірвання чи визнання недійсними контрактів на поставку газу. Аналогічно, тільки НАК «Нафтогаз України» може стати ініціатором і стороною перемовин з контрагентом ВАТ «Газпром» в питаннях про внесення змін до діючого контракту.

Директор Lions Litigate підкреслив, що перемовини між президентами двох країн щодо ціни на газ є прямим свідченням втручання органів державної влади у діяльність самостійних суб'єктів господарювання.

«Газові угоди від 19.01.2009 р., укладені не між державами "Україна" та "Росія", а між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України», як самостійними господарюючими суб'єктами. Всі рішення з боку НАК «Нафтогаз України» повинні прийматися органом управління цієї компанії, а не суб'єктом владних повноважень. Це також означає, що якщо Президент України самостійно вирішує питання про ініціювання перегляду газових угод, то він перевищує владні повноваження з наслідком, подібним до наслідків у справі Тимошенко», - наголошується у повідомленні.

С.Батрин зазначив, що вироком Печерського районного суду Києва в справі проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко № 1-657/11 від 11 жовтня 2011 року було встановлено, що підписання й виконання газових контрактів завдало державі збитків на 194,6 млн доларів, або 1,5 млрд грн.

Також він нагадав, що "Газпром" виставив "Нафтогазу" вимогу сплатити 7 млрд дол. за недобір газу, який Україна не отримувала у 2012 році.

На думку юриста, починаючи з дати набрання чинності вироком Печерського суду Києва у справі Ю.Тимошенко, «суб'єкти владних повноважень протиправно не вирішили питання про перегляд газових контрактів, про їх розірвання чи звернення до суду з вимогою про визнання їх недійсними».

«Цим самим, дії органів державної влади є протиправними та такими, що не спрямовані на захист інтересів держави та народу України, всупереч вимогам Конституції. Фактично, орган державної влади, маючи засоби до ініціювання питання про визнання угод недійсними безпідставно та не мотивовано не вчиняв залежні від нього заходи щодо захисту інтересів держави», - наголосив директор Lions Litigate.