Нафта дешевшає на новинах із Саудівської Аравії та КНР

На світових торгах у понеділок, 11 березня, ціни на нафту знижуються на тлі повідомлень про збільшення обсягів видобутку сировини Саудівською Аравією і слабких статданих з КНР.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,4 долара, або на 0,36% - до 110,45 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,23 долара, або на 0,25% - до 91,73 долара за барель, передає Bloomberg.

Саудівська Аравія в лютому наростила обсяг виробництва нафти на 100 тисяч барелів на день - до 9,15 мільйона барелів.

Статдані з промислового виробництва другого найбільшого споживача "чорного золота" - Китаю - виявилися гіршими за прогнози аналітиків, що підсилює побоювання щодо надлишку сировини на ринку. 9 березня стало відомо, що минулого місяця промвиробництво в КНР зросло на 9,9%, хоча аналітики чекали зростання на 10,6%.