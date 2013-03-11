Голова грецького агентства приватизації подав у відставку. Загрожує довічне ув'язнення

Голова грецького державного агентства приватизації Hellenic Republic Asset Development Fund Такіс Атанасопулос подав у відставку після кількох місяців роботи. Наприкінці минулого тижня прокуратура звинуватила його в тому, що його дії на попередній посаді - керівника енергетичної держкомпанії Public Power Corporation - завдали шкоди бюджету країни на 100 млн євро, передає Газета.RU з посиланням на The Wall Street Journal.

Якщо Атанасопулоса визнанають винним, йому загрожуватиме довічне ув'язнення, зазначають у газеті.

Сам Атанасопулос заявив, що ухвалив рішення про відставку, щоб розслідування справи не завадило реалізації державної програми приватизації, яка в найближчі два місяці повинна принести державі близько 2 млрд євро - йдеться, зокрема, про приватизацію природної газової монополії DEPA та її «дочки» - оператора газової мережі Desfa, що належать державі.

Як повідомлялося раніше, до п'ятірки претендентів на приватизацію DEPA увійшли «Газпром» і ще одна російська компанія - «Негуснефть» з групи «Синтез».