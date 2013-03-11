«Донбасенерго» має намір залучити у двох банків кредити на 225 млн грн

Одна з найбільших в Україні державних енергопостачальних компаній «Донбасенерго» має намір залучити у «Мегабанку» (м. Харків) та «Укргазбанку» (м. Київ) кредити на загальну суму 225 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Донбасенерго», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, у «Мегабанку» компанія візьме кредит на 100 млн грн, а в «Укргазбанку» - на 125 млн грн. Обидва - строком на один рік.

Кінцева дата підписання угоди - 5 квітня 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2013 року Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній - «Донбасенерго».

Приватизаційний конкурс планується провести у квітні поточного року, водночас 25% акцій «Донбасенерго» залишаться в державній власності.

Наразі 85,77% акцій компанії «Донбасенерго», що належать державі, знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України».

«Донбасенерго» у 2012 році, за попередніми даними, отримала за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) чистий прибуток у розмірі 30,975 млн грн проти 27,53 млн грн чистого збитку роком раніше.

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мегабанк» працює на ринку банківських послуг з 1990 року.

До складу акціонерів «Мегабанку» входять Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Німецький державний банк (KfW) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

«Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 21,0 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 8,68 млрд грн, зобов'язання - 17,18 млрд грн, кошти клієнтів - 7,02 млрд грн, власний капітал - 3,81 млрд грн , статутний капітал - 10 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,1 млрд грн.

93% акцій банку перебувають у власності держави в особі Міністерства фінансів України.

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