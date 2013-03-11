Туніс допустив українську YNG Exploration до пошуку нафти

Влада Тунісу видала дозвіл маловідомій українській нафтогазовій компанії YNG Exploration на розвідку родовищ нафти на півдні країни, повідомляє The North Africa Post.

«Дозвіл дає право компанії на розвідку родовища нафти площею 988 кв. км у районі Татуїна на півдні країни», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія проводитиме сейсмічні дослідження і зможе розпочати буріння двох розвідувальних свердловин упродовж п'яти років за орієнтовною ціною в 21 млн дол.

За умовами контракту, підписаного українською YNG Exploration Ltd і туніською Enterprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (ЕТАР), українська сторона профінансує розвідувальний етап, терміни якого на даний момент уточнюються. У разі позитивного результату на етапі розвідувальних робіт, Туніс зможе брати участь у видобуванні на умовах 50%.

Довідка УНІАН. Туніс є однією з країн Північної Африки, що має вуглеводневі ресурси, але вони дуже обмежені порівняно з Лівією і Алжиром. У країні розпочато дослідження з підвищення виробництва енергоносіїв, зокрема, за рахунок використання потенційних родовищ сланцевого газу.

Інвестори, проте, досі не наважуються відправитися до цієї країни через нестабільність, що там склалася.

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