Польська KOV розпочала буріння шостої свердловини на Ольгівському родовищі в Україні

Варшава. Польська Kulczyk oil ventures (KOV) почала буріння шостої свердловини на найбільшому в Україні родовищі, де компанія веде розробку, - Ольгівському (Луганська обл.), плануючи завершити роботи на цій свердловині приблизно за 70 днів.

Згідно з повідомленням компанії, яка веде видобуток в Україні через фірму "КУБ-Газ", свердловину планується пробурити на глибину 3,2 км.

Віце-голова KOV Якуб Корчак відзначив, що компанія від початку роботи на українському ринку концентрувала свої зусилля на розробці Ольгівського родовища, яке вважає найперспективнішим з чотирьох, ліцензіями на які володіє "КУБ-Газ".

Він нагадав, що за неповні три роки компанія підключила до комерційного видобутку на цьому родовищі п'ять свердловин, висловивши надію, що шоста свердловина також дозволить збільшити видобуток.

За даними KOV, у лютому середньодобовий видобуток на Ольгівському родовищі становив 323,4 тис. кубометрів газу - це близько 42% виробництва на всіх українських родовищах компанії.

Як повідомляв УНІАН, з моменту придбання українського активу влітку 2010 року KOV, що володіє 70% "КУБ-Газу", провела 12 пробних бурінь, підключивши до комерційної видобутку 8 свердловин.

Наприкінці минулого року представники KOV заявляли про плани збільшити видобуток в Україні за 3 роки, принаймні, удвічі - до 1,4 млн кубометрів газу на добу.

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером створеної у 2008 році і публічної із травня 2010 року компанії Kulczyk Oil Ventures є найбагатший громадянин Польщі Ян Кульчик, статок якого Forbes, за останніми даними, оцінював у близько 3,6 млрд дол.

KOV, яка, крім України, реалізує проекти в Брунеї та Сирії, де ще не веде видобуток, на кінець вересня 2012 року оцінювала вартість своїх активів в Україні в 125,9 млн дол. у порівнянні з вартістю всіх активів у 172,4 млн дол.

Капіталізація KOV під час сьогоднішніх торгів на Варшавській біржі становила понад 210 млн дол.

Основними активами «КУБ-Газу» є чотири газоконденсатних ділянки, зосереджених у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.